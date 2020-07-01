ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений

Новини » Надзвичайні події     01.07.2020 - 01:57
В Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений
Фото: стрілянина в Івано-Франківську (facebook.com/frankivsk.police)

Вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець

В Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину. В результаті інциденту поранення дістав 45-річний чоловік.

Про це повідомляє у Facebook поліція Івано-Франківської області.

"30 червня, о 19:40 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька 192 невідомий стріляв у чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, вогнепальне поранення отримав 45-річний місцевий мешканець. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

В області ввели оперативний план "Сирена". Наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника.

У рамках розслідування правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців, а також вивчають наявність камер відеоспостереження.

Фото: стрілянина в Івано-Франківську (facebook.com/frankivsk.police)

Нагадаємо, ввечері 27 червня у селі Гусарівка неподалік кар'єру п'яний чоловік відкрив вогонь по компанії відпочивальників з дітьми, в результаті чого один чоловік загинув, інший дістав поранення.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом стрілянини у Харківській області.

Причетному до стрілянини у Харківській області загрожує довічне ув'язнення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Івано-ФранківськСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся