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Подвійні стандарти: Мінкульт просить BBC і Британію пояснити "російський" Крим

Київ, Понеділок 25 січня 2021 11:59
Подвійні стандарти: Мінкульт просить BBC і Британію пояснити "російський" Крим
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство культури звернеться до посольства Великобританії в Україні з проханням пояснити, чому BBC у своєму сюжеті позначив кримські міста "російськими". Такі дії журналістів BBC вважають подвійними стандартами.

Про це у Telegram написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що відповідний пост був розміщений російською службою BBC. В ньому повідомлялося про затриманих під час акцій протесту в підтримку Олексія Навального в суботу, 23 січня.

"Коли російське бюро BBC у своєму пості відносить Севастополь і Сімферополь - в російські міста, хоча і згадує про анексію - це вже подвійні стандарти. ...МКІП звернутися в посольство Великобританії в Україні, щоб отримати роз'яснення від штаб-квартири BBC у Лондоні...", - написав Ткаченко.

Відзначимо, що подібна ситуація виникла не вперше. І неодноразово в агентстві називали помилкою згадка місто Криму російськими. Цього разу реакції не надійшло.

Раніше РБК-Україна писало, що французька газета Le Monde опублікувала карту поширення COVID у світ, де позначила окупований Крим як територію Росії.

Також повідомлялося, що в квітні минулого року американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом. Тоді посольство України в США зверталася з вимогою виправити публікацію.

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