Подвійний землетрус на Філіппінах: загинула людина і 14 постраждали

На півдні Філіппін на острові Мінданао зафіксували відразу кілька підземних поштовхів магнітудою до 6,9. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Епіцентр землетрусу знаходиться на південь від багатонаселеного міста Давао. Експерти вважають, що підземні поштовхи не призвели до значних жертв і руйнувань. Попередження про цунамі також не було.

За даними місцевої влади, загинула одна дитина, крім того 14 людей отримали травми.

Нагадаємо, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 людей, двоє вважаються зниклими безвісти.

Виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Також в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. Землетрус магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес спричинив руйнування будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала. За останніми даними загинули 48 людей.