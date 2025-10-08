Двум военным преступникам из застенка "Изоляция" объявили подозрения: детали

По данным следствия, двое террористов из оккупированного Донецка, которые служат государству-агрессору России в так называемом "МГБ ДНР", ворвались с обыском в квартиру местной жительницы - матери двоих детей, заключили ее в застенки-концлагере "Изоляция", где более месяца жестоко издевались.

Личности палачей и обстоятельства совершенных в 2021-2022 годах преступлений в отношении женщины установила Нацполиция под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины при содействии ГУР.

Двое военных преступников - Денисенко Виктор Сергеевич (11.05.1994 г.р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Беликов Александр Эдуардович (29.09.1990 г.р.) - жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали в отношении нее сексуальное насилие, угрожали порабощением детей в интернате и под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала.

Преступники занимают коллаборантские должности так называемых "начальника отдела борьбы с терроризмом" и "следователя" "МБД ДНР".

Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование.