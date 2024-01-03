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Суд вынес приговор коменданту пыточной "Изоляция" Куликовскому

Киев, Среда 03 января 2024 13:05
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Суд вынес приговор коменданту пыточной "Изоляция" Куликовскому Фото: Денис Куликовский (facebook_com_Олег_Горбачов)
Автор: Наталья Юрченко

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу"). В тюрьме удерживали и пытали гражданских и военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд назначил наказание Куликовскому в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Начало приговора суд постановил считать с 9 ноября 2021 года.

Ключевая статья, по которой осудили Куликовского, - 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Слушания дела проходили в закрытом режиме. Известно, что против Куликовского дали показания бывшие пленные "Изоляции". Среди них - писатель и журналист Станислав Асеев. Ранее он рассказывал в интервью украинским СМИ, что Куликовский непосредственно был причастен к пыткам и избиениям пленных.

По словам Асеева, крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами заключенные.

Что известно о деле

"Изоляция" - это тюрьма в Донецке, созданная после оккупации города на территории бывшего завода изоляционных материалов. Раньше там был артзавод "Изоляция". В пыточной силой удерживали гражданских и пленных военнослужащих. Зафиксированы многочисленные случаи пыток со стороны боевиков "ДНР".

Всего более 15 фигурантам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции", установлено около 170 пострадавших.

Напомним, СБУ задержала Дениса Куликовского в ноябре 2021 года. Во время расследования и рассмотрения дела в суде он находился под стражей.

Расследование дела было завершено в июне 2022 года, после чего материалы передали в суд.

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