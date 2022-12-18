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"Двухсотых" каждый день вывозят. Оккупант рассказал о больших потерях в Украине, - ГУР

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 18:53
"Двухсотых" каждый день вывозят. Оккупант рассказал о больших потерях в Украине, - ГУР Фото: оккупант рассказал о больших потерях в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий России в радиоперехвате ГУР рассказал о крупных потерях войск оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Вчера ударило в полуметре гранатами там. Втроем еле вылезли, в рубашке родились. В каску, в голову дало. Скидывают гранаты с дронов. Вот сегодня в другом месте ударили. По нам как дали, прямо рядом. Я даже было подумал, что кого-то убило. Мне зад поцарапало. Все домой хотят. Пацаны "лево" стоят, там "двухсотых" каждый день вывозят", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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