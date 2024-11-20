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КГВА опровергла информацию о падении обломков дронов в Киеве

Киев, Среда 20 ноября 2024 09:39
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КГВА опровергла информацию о падении обломков дронов в Киеве Фото: в Киеве уточнили информация о падении обломков дронов (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве не подтвердилось падение обломков российских дронов. Пожар в доме возник из-за бытового прибора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

После обследования и уточнения данных оказалось, что в Днепровском районе столицы не было падения обломков беспилотников.

"Возгорание в жилом доме возникло из-за бытового прибора. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: КГВА опровергла информацию о падении обломков дронов в Киеве (t.me/VA_Kyiv)

Что этому предшествовало

В ночь на 20 ноября оккупанты направили на столицу Украины ударные дроны. В Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе работала противовоздушная оборона, в связи с этим раздавались взрывы.

Утром Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков дронов на левом берегу города.

По предварительной информации, якобы произошло падение в Днепровском районе, в результате чего вспыхнул пожар в многоэтажке. Как выяснилось, информация не подтвердилась.

Добавим, что оккупанты атакуют Украину дронами каждую ночь. В октябре россияне использовали против Украины рекордное количество беспилотников.

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