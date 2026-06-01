В двух районах Киева на две недели отключат горячую воду: где не будет услуги

С 1 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева начинаются плановые гидравлические испытания теплосетей. Из-за этого потребителям временно приостановят поставки горячей воды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евро-реконструкции в Telegram.
Главное:
Работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" и согласованного Киевской городской государственной администрацией.
Ограничения будут действовать в течение двух недель - с 1 по 14 июня 2026 года включительно.
"Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному периоду и проводятся с целью выявления и оперативного устранения потенциально аварийных участков трубопроводов", - говорится в сообщении.
Во время проведения испытаний возможны случаи прорывов, проседания грунта или появления пара. В случае выявления таких признаков, жителей призывают немедленно сообщать в дежурную службу КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:
Коммунальщики просят киевлян отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку эти меры являются обязательными для обеспечения надежной работы системы отопления зимой.
