Общество Образование Деньги Изменения Экология

В двух районах Киева на две недели отключат горячую воду: где не будет услуги

18:00 01.06.2026 Пн
2 мин
Когда заработают графики отключения воды?
aimg Василина Копытко
Работы проводятся в соответствии с запланированным графиком (фото: Freepik)

С 1 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева начинаются плановые гидравлические испытания теплосетей. Из-за этого потребителям временно приостановят поставки горячей воды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евро-реконструкции в Telegram.

Главное:

  • Территория: Работы охватывают Дарницкий и Днепровский районы в зоне теплоснабжения ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ".
  • Цель: Гидравлические испытания являются критически необходимым этапом подготовки инфраструктуры к следующему отопительному сезону.
  • Технический аспект: Процедура позволяет специалистам выявить слабые места в трубопроводах и оперативно устранить потенциальные аварийные участки до наступления холодов.

Детали работ

Работы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" и согласованного Киевской городской государственной администрацией.

Ограничения будут действовать в течение двух недель - с 1 по 14 июня 2026 года включительно.

"Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному периоду и проводятся с целью выявления и оперативного устранения потенциально аварийных участков трубопроводов", - говорится в сообщении.

Куда обращаться в случае аварий

Во время проведения испытаний возможны случаи прорывов, проседания грунта или появления пара. В случае выявления таких признаков, жителей призывают немедленно сообщать в дежурную службу КП "КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО" по телефонам:

  • Городские номера: (044) 287-84-04, (044) 287-84-05, (044) 289-21-54.
  • Мобильный номер: (067) 654-70-72.

Коммунальщики просят киевлян отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку эти меры являются обязательными для обеспечения надежной работы системы отопления зимой.

