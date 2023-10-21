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В двух направлениях. В Мариуполе фиксируют активное перемещение живой силы россиян

Мариуполь, Суббота 21 октября 2023 10:11
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В двух направлениях. В Мариуполе фиксируют активное перемещение живой силы россиян Фото: в Мариуполе фиксируют активное перемещение живой силы россиян (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченном Мариуполе Донецкой области у оккупантов наблюдается активизация движения живой силы. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях - в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксуем очередное оживление перемещений военной силы", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в частности это движение замечено сразу в двух направлениях:

  • в сторону севера Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
  • в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

В Мариуполе фиксируют активное перемещение живой силы россиян (t.me/andriyshTime)

Дополнительно, как отметил советник мэра, наблюдается подготовка для очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

"В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ", - высказал мнение он.

Ситуация в Мариуполе

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года. Подробнее о том, для чего нужна подобная переброска живой силы в Мариуполь - читайте в материале РБК-Украина.

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