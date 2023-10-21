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В двох напрямках. В Маріуполі фіксують активне переміщення живої сили росіян

Маріуполь, Субота 21 жовтня 2023 10:11
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В двох напрямках. В Маріуполі фіксують активне переміщення живої сили росіян Фото: в Маріуполі фіксують активне переміщення живої сили росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В захопленому Маріуполі Донецької області у окупантів спостерігається активізація руху живої сили. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо чергове оживлення переміщень війської сили", - розповів він.

За словами Андрющенка, зокрема цей рух помічено одразу в двох напрямках:

  • в бік півночі Донецької області в напрям Волноваха з Бердянського напряму (переважно вантажівки з живою силою до 12 штук, частково з гарматами класу "Рапира");
  • в бік Бердянська (системи ППО, вантажівки з БК та інженерна техніка).

В Маріуполі фіксують активне переміщення живої сили росіян (t.me/andriyshTime)

Додатково, як зазначив радник мера, спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

"В більшості поповнення саме в Маріуполь прибуває з боку Бердянська, а не з звичного напряму з Новоазовська. Найбільш вірогідно це пов’язано з недостатністю резервів живої сили на зараз безпосередньо на території РФ", - висловив думку він.

Ситуація у Маріуполі

Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їхня відмінність - дві гармати на шевронах. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року. Докладніше про те, для чого потрібне подібне перекидання живої сили до Маріуполя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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