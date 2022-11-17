Монастырский рассказал о найденных телах замученных оккупантами жителей Херсонской области
На недавно освобожденной территории в Херсонской области были выявлены более 60 тел погибших граждан со следами пыток, замученных российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона "Єдині новини".
Чиновник отметил, что сейчас проводятся работы по эксгумации в местах захоронений убитых захватчиками жителей региона.
Как заявил Монастырский, в настоящее время уже удалось обнаружить 63 тела на всей территории Херсонской области, но "мы должны понимать, что поиски только начались".
"Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не прошли мимо населенных пунктов и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений", - подчеркнул глава МВД.
Так, правоохранителями уже было обнаружено 11 мест, где россияне удерживали людей, из них 4 "имеют признаки пыточных".
"В общей сложности возбуждено 436 уголовных производств по признакам военных преступлений", - проинформировал Монастырский.
Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила в освобожденном Херсоне очередную пыточную российских оккупантов. В них захватчики держали патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.
Также перед этим в освобожденной Снигиревке тоже нашли пыточную, которую обустроили российские солдаты.
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