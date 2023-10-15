В двух громадах Донецкой области планируют эвакуацию детей
Две общины Донецкой области планируют эвакуацию детей. Областная военная администрация уже поддержала это решение.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"На территории Торецкой общины находится почти 240 детей, на территории Марьинской общины (в Екатериновке, Елизаветовке) - 19", - уточнил Мороз.
По словам Мороза, в более безопасные места детей начнут вывозить, когда соответствующие документы согласуют в Минреинтеграции.
"Городскими военными администрациями уже принято решение [о принудительной эвакуации], поддержанное областной военной администрацией, материалы направлены в государственную комиссию, которую возглавляет вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук", - пояснил и.о. руководителя Донецкой ОВА.
Эвакуация детей
Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины. От атак страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей в области нуждаются в принудительной эвакуации.
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