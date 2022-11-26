В Херсон вернули электроэнергию
В субботу, 26 ноября, в Херсон вернули электроэнергию. Сначала мощности направят на объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Подали электричество в Херсон... Первоочередно – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", - рассказал он.
Тимошенко поблагодарил сотрудников ГСЧС, полиции и электриков за проделанную работу.
Напомним, ранее сообщалось, что специалисты завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.
С сегодняшнего дня, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.
Жителей города просят отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.
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