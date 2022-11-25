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В Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество: кого подключат первыми

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 18:32
В Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество: кого подключат первыми Фото: в Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уже с завтра, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

Председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов заявил, что как только нормализуется работа Южноукраинской АЭС, в Херсоне начнет появляться электроэнергия.

В подаче электроэнергии будут применимы экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, имеющая ограниченную пропускную способность.

В первую очередь будут запитаны объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения.

Сообщается, что энергетики круглосуточно проводят ремонты на линии ВЛ-150кВ "Посад-Покровское – ХМПЗ". Ввод в действие линии электропередач позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который обеспечивает Николаев питьевой водой.

Напомним, ранее херсонцев просили отключить электроприборы в связи с восстановлением электроснабжения.

Также мы писали, что специалисты завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.

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