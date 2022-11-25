В Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество: кого подключат первыми

Фото: в Херсон завтра в тестовом режиме подадут электричество (Getty Images)

Уже с завтра, 26 ноября, и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключать Херсон к электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.