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Двое предателей из Крыма штурмовали Работино, но попали в плен. Им грозит пожизненное

Архивное фото: Двое предателей из Крыма штурмовали Работино, но попали в плен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое предателей из Крыма воевали на Запорожском направлении и попали в плен к ВСУ в районе села Работино. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Предатели служили в Бердянске

Два жителя Крыма осенью 2022 года добровольно вступили в 1152-й мотострелковый полк 47-й мотострелковой дивизии Южного военного округа вооруженных сил России.

Находясь в рядах оккупационной группировки, одного из фигурантов назначили стрелком, другого - заместителем командира взвода.

После прохождения обучения на полигоне в России в октябре-ноябре 2022 года боевиков перебросили во временно оккупированный Бердянск.

Оккупанты попали в плен в ВСУ

В Бердянске они обустраивали фортификационные сооружения вокруг города и по периметру захваченного аэропорта. Также дежурили на вражеских блокпостах.

Позже обоих предателей отправили в район Работино для штурма позиций ВСУ. Однако этого россиянам не удалось - во время одного из штурмов оба боевика были захвачены в плен воинами Сил обороны.

Что им грозит

Сейчас следователи сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена;
  • коллаборационная деятельность.

В отношении одного из них досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Враждебным приспешникам грозит пожизненное заключение.

Ситуация в районе Работино

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись в направлении Работино. 22 августа 2023 стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино.

Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских кафиров возле Работино.

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