Двое предателей из Крыма штурмовали Работино, но попали в плен. Им грозит пожизненное
Двое предателей из Крыма воевали на Запорожском направлении и попали в плен к ВСУ в районе села Работино. Теперь им грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Предатели служили в Бердянске
Два жителя Крыма осенью 2022 года добровольно вступили в 1152-й мотострелковый полк 47-й мотострелковой дивизии Южного военного округа вооруженных сил России.
Находясь в рядах оккупационной группировки, одного из фигурантов назначили стрелком, другого - заместителем командира взвода.
После прохождения обучения на полигоне в России в октябре-ноябре 2022 года боевиков перебросили во временно оккупированный Бердянск.
Оккупанты попали в плен в ВСУ
В Бердянске они обустраивали фортификационные сооружения вокруг города и по периметру захваченного аэропорта. Также дежурили на вражеских блокпостах.
Позже обоих предателей отправили в район Работино для штурма позиций ВСУ. Однако этого россиянам не удалось - во время одного из штурмов оба боевика были захвачены в плен воинами Сил обороны.
Что им грозит
Сейчас следователи сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:
- государственная измена;
- коллаборационная деятельность.
В отношении одного из них досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Враждебным приспешникам грозит пожизненное заключение.
Ситуация в районе Работино
В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись в направлении Работино. 22 августа 2023 стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино.
Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских кафиров возле Работино.
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