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Двоє військових на Донбасі підірвалися на вибухівці

Донбас, Вівторок 25 серпня 2020 15:12
Двоє військових на Донбасі підірвалися на вибухівці
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вони залишилися живими

У вівторок, 25 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі підірвалися двоє військових. Вони отримали поранення, але залишилися живими.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Військових доставили у медзаклад після інциденту.

"Під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів оперативно доставили в медичний заклад і надали допомогу лікарів. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України. Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в зоні ООС загинув український військовий; причиною назвали необережне поводження зі зброєю.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Зазначимо, у штабі заявляють, що з початку перемир'я на Донбасі (27 липня) жоден український солдат не загинув. Однак, за цей час сталося кілька смертей в зоні бойових дій, але їх не називають бойовими.

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