Двое украинцев в топ-10 самых дорогих голкиперов мира: Лунина в списке нет

Анатолий Трубин (фото: facebook.com/SLBenfica)
Автор: Екатерина Урсатий

Двое голкиперов сборной Украины, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык, попали в престижный рейтинг самых дорогих вратарей мира вне топ-5 европейских лиг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CIES.

Трубин возглавил рейтинг CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг вратарей из 61-го чемпионата стран мира.

Возглавил список 24-летний Анатолий Трубин, выступающий за португальскую "Бенфику". Его рыночная стоимость по оценке CIES составляет 46,6 миллиона евро.

Разница в топ-10 самых дорогих

Бывший одноклубник Трубина, 26-летний голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Резник, занял девятое место в рейтинге CIES. Его оценочная стоимость достигла 10,1 миллиона евро.

Рейтинг включает только вратарей за пределами пяти ведущих европейских лиг - Английской Премьер-Лиги, итальянской Серии А, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Самые высокие ожидаемые трансферные стоимости вратарей вне топ-5 лиг:

  1. Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) - 46,6 млн евро (TM 28 млн евро)
  2. Джейден Овусу-Одуро ("АЗ Алкмаар", Нидерланды) - 21,8 млн евро (TM 6 млн евро)
  3. Диого Кошта ("Порту", Португалия) - 20,5 млн евро (TM 40 млн евро)
  4. Матей Ковар ("ПСВ Эйндховен", Нидерланды) - 16,9 млн евро
  5. Станислав Агкацев ("Краснодар", Россия) - 14,5 млн евро
  6. Константинос Цолакис ("Олимпиакос", Греция) - 13,1 млн евро
  7. Кевин Миер ("Крус Асул", Мексика) - 12,9 млн евро
  8. Бенто Крепски ("Аль-Насс", Саудовская Аравия) - 10,1 млн евро
  9. Дмитрий Ризнык ("Шахтер", Украина) - 10,1 млн евро
  10. Лукаш Горничек ("SC Braga", Португалия) - 10,1 млн евро

Напомним вам, как Трубин добыл Суперкубок Португалии с "Бенфикой", отстояв "на ноль" матч против команды "Спортинг".

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

