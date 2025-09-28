Двое украинцев в топ-10 самых дорогих голкиперов мира: Лунина в списке нет

Двое голкиперов сборной Украины, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык, попали в престижный рейтинг самых дорогих вратарей мира вне топ-5 европейских лиг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CIES.
Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг вратарей из 61-го чемпионата стран мира.
Возглавил список 24-летний Анатолий Трубин, выступающий за португальскую "Бенфику". Его рыночная стоимость по оценке CIES составляет 46,6 миллиона евро.
Бывший одноклубник Трубина, 26-летний голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Резник, занял девятое место в рейтинге CIES. Его оценочная стоимость достигла 10,1 миллиона евро.
Рейтинг включает только вратарей за пределами пяти ведущих европейских лиг - Английской Премьер-Лиги, итальянской Серии А, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
