Двое оккупантов пытали бойцов ВСУ и экс-мэра Сватово. СБУ объявила им подозрения

О ком идет речь

Одним из фигурантов является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, который в 2015 году вступил в оккупационное "МГБ ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения РФ и захвата Сватово он участвовал в репрессиях против украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам в городе. Действуя в составе вооруженных групп россиян, фигурант вместе с сообщниками похищал людей прямо посреди улицы и отвозил их "на подвал".

Среди пострадавших были бывший мэр города, депутат райсовета и несколько работников местных госучреждений. В застенках злоумышленник бил заключенных прикладом автомата, поливал их кипятком и применял электрический ток.

Второй фигурант

Еще один фигурант - бывший чиновник местного пенитенциарного учреждения. В 2014 году он добровольно присоединился к "Управлению исполнения наказаний" террористической организации "ЛНР".

Еще до начала полномасштабного вторжения России он стал "заместителем начальника Суходольской исправительной колонии РФ".

Фото: Оккупанты (facebook.com/SecurSerUkraine)

После 24 февраля 2022 года оккупанты создали на базе псевдоучреждения российский застенок, куда свозили украинских военнопленных.

Там их жестоко избивали резиновыми дубинками, а также днями держали без еды и воды в переполненных камерах. Кроме того, злоумышленник лично пытал заключенных электрическим током в собственном кабинете.

Что им грозит

Следователи заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.