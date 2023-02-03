RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двое норвежских медиков получили ранения в результате обстрела Бахмута

Фото: норвежские медики получили ранения после обстрела Бахмута (РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов армии РФ получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков – Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Волонтеры 3 февраля утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.

"Они дважды били по одному и тому же месту. Затем начали обстрел квартала, когда увидели, что мы выжили", – отметил норвежец. Он также отметил, что несколько находившихся с ним людей в результат обстрела погибли.

Мать Трелвика рассказала, что он получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь Днепра для дальнейшего лечения. Норвежские власти уже готовят эвакуацию раненых через Польшу домой.

Ранее мы писали, что в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли центр Бахмута в Донецкой области из РСЗО. В результате были повреждены многоэтажки.

Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

Напомним, что под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВторжение России в Украину