Двое норвежских медиков получили ранения в результате обстрела Бахмута

В Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов армии РФ получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков – Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.
Волонтеры 3 февраля утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.
"Они дважды били по одному и тому же месту. Затем начали обстрел квартала, когда увидели, что мы выжили", – отметил норвежец. Он также отметил, что несколько находившихся с ним людей в результат обстрела погибли.
Мать Трелвика рассказала, что он получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь Днепра для дальнейшего лечения. Норвежские власти уже готовят эвакуацию раненых через Польшу домой.
Ранее мы писали, что в среду, 1 февраля, российские военные обстреляли центр Бахмута в Донецкой области из РСЗО. В результате были повреждены многоэтажки.
Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.
Напомним, что под постоянными обстрелами в Бахмуте (Донецкая область) проживает около 6,5 тысячи жителей.
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