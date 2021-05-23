Двоє чоловіків відкрили стрілянину в Міннеаполісі: двоє загинули і вісім осіб постраждали

Двоє чоловіків відкрили стрілянину в американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота). Двоє загинули і вісім людей постраждали.
Про це повідомляє телеканал CNN.
Попереднє розслідування показало, що дві людини, що стояли в центрі Міннеаполіса, почали словесну перепалку. Обидва витягли пістолети і почали стріляти один в одного.
За попередньою інформацією, з 10 жертв всі дорослі - 5 чоловіків і 5 жінок. Двоє загиблих - чоловіки. Одна людина знаходиться в критичному стані, а в інших семи травми, що не загрожують життю. Більшість поранених госпіталізували в медичний центр округу Хеннепін.
23-річний Джаван Контрейл Керролл був заарештований в сусідньому Блумінгтоні за підозрою у вбивстві. Він доставлений до в'язниці округу Хеннепін. Як зазначається, Джаван Контрейл Керролл поки єдиний підозрюваний. Поліція вважає, що інший стрілець був одним з двох убитих чоловіків.
Кілька днів тому в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.
Нагадаємо, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.
Також у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум п'ять осіб.