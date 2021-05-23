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Двое мужчин открыли стрельбу в Миннеаполисе: двое погибли и восемь человек пострадали

Автор: Артур Родивилов

Двое мужчин открыли стрельбу в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Двое погибли и восемь человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Предварительное расследование показало, что два человека, стоявшие в центре Миннеаполиса, начали словесную перепалку. Оба вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга.

По предварительной информации, из 10 жертв все взрослые - 5 мужчин и 5 женщин. Двое погибших - мужчины. Один человек находится в критическом состоянии, а в остальных семи травмы, не угрожающие жизни. Большинство раненых госпитализировали в Медицинский центр округа Хеннепин.

23-летний Джаван Контрейл Кэрролл был арестован в соседнем Блумингтоне по подозрению в убийстве. Он доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Как отмечается, Джаван Контрейл Кэрролл пока единственный подозреваемый. Полиция считает, что другой стрелок был одним из двух убитых мужчин.

Несколько дней назад в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум пять человек.

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