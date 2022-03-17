Двоє дітей поранені: Зеленський розповів про зриви гуманітарних коридорів та евакуацію маріупольців

"Ми готові забезпечити тишу, ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі, але ми не можемо підставляти людей під обстріл на дорозі. Зрозумійте нас", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що для російських окупантів немає такого військового злочину, який вони б не здійснили.

Президент також додав, що вийшло забрати маріупольців, яким вдалося вибратися в Бердянськ. Біженців забирають до Запоріжжя.

Всього за 16 березня вдалося перевезти понад 6 тисяч маріупольців, з них більше ніж 2 тисяч - це діти.

"Російські військові намагалися зірвати і цей рух. Вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою та Кам'янським Запорізької області. Тільки дивом загиблих немає. П'ять українців отримали поранення, з них двоє дітей", - розповів Зеленський.