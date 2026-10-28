Двое боевиков РФ под видом гражданских пытались пробраться в Киев
Служба безопасности задержала двух российских боевиков, которые сбежали с фронта и под видом гражданских лиц пытались пробраться в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Контрразведка Службы безопасности задержала на прифронтовой территории Донбасса двух контрактников 291 мотострелкового полка Южного военного округа РФ.
Оба были переодеты в гражданское и двигались по направлению к Киеву на машине, которую они остановили автостопом.
Сотрудники СБУ задержали их на блокпоста при въезде в Днепропетровскую область. У одного из фигурантов на шее обнаружили жетон военнослужащего российской армии.
По имеющимся данным, оккупанты надеялись доехать до Киева, где у одного из них проживают родственники, и "залечь на дно".
Как выяснило расследование, одним из задержанных оказался дважды осужден за убийство житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны.
После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом как помощник наводчика противотанкового ракетного комплекса.
Еще один фигурант - гражданин России, заключивший контракт по минобороне страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство.
По материалам дела, недавно обоих боевиков отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боестолкновения и проникли в поселок в "серой" зоне.
Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом доме форменную одежду, табельное оружие армии РФ и пешком отправились в направлении райцентра.
По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти фигурантов в Днепр, откуда они планировали доехать до Киева.
Но их план провалился - обоих злоумышленников задержали в районе админграницы прифронтовой области.
Следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику из Луганщины о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Продолжается расследование по выяснению всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Его сообщника - гражданина РФ - сейчас удерживают как военнопленного.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала российского военного, который в Харьковской области жестоко убил пятерых украинских военнослужащих и гражданского.