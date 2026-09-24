Двухдневные тесты и пересдача: в Украине планируют изменить НМТ, но есть проблема

НМТ хотят изменить

Вакуленко заявила, что сейчас обсуждается переход на двухдневную модель НМТ и возможность пересдачи экзамена.

"В настоящее время прорабатывается несколько моделей проведения НМТ. Ведь президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что тестирование должно быть несколько ближе к поступающим, проживающим в сложных условиях", - говорит она.

Среди анонсированных изменений - потенциальное проведение тестирования в рамках двухдневной модели, когда участники будут проходить:

блок в пределах двух часов в один день,

еще два экзамена в пределах второго дня оценивания.

Также, по ее словам, будет предусмотрена возможность пересдачи НМТ при недостаточном результате и непреодолении порогового балла.

Но есть проблемы

Однако Вакуленко подчеркнула, что новую модель НМТ еще не избрали.

Что на это влияет:

календарь экзаменов,

результаты нужно предоставить в рамках вступительной кампании,

наличие или отсутствие укрытий.

Чиновница напомнила, что в текущем году в Одессе для части поступающих не смогли провести тестирование. Потому что не было укрытий и воздушная тревога продолжалась слишком долго.

"Если мы накладываем на это двухдневную модель, умноженную на возможную пересдачу, то на самом деле таких проблем будет больше, потому что укрытий пока не стало больше, чтобы мы могли обеспечить всю модель оценивания", - сообщила она.