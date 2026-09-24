Дводенні тести і перездача: в Україні планують змінити НМТ, але є проблема

НМТ хочуть змінити

Вакуленко заявила, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель НМТ і можливість перескладання іспиту.

"Наразі опрацьовується декілька моделей проведення НМТ. Адже президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що тестування має бути дещо ближчим до вступників і вступниць, які проживають в складних умовах", - каже вона.

Серед анонсованих змін - потенційне проведення тестування в межах дводенної моделі, коли учасники проходитимуть:

блок в межах двох годин в один день,

ще два іспити в межах іншого дня оцінювання.

Також, за її словами, буде передбачена можливість перескладання НМТ за умови недостатнього результату і неподолання порогового балу.

Але є проблеми

Проте Вакуленко наголосила, що нову модель НМТ ще не обрали.

Що на це впливає:

календар іспитів,

результати треба надати в межах вступної кампанії,

наявність чи відсутність укриттів.

Чиновниця нагадала, що в поточному році в Одесі для частини вступників не змогли провести тестування. Бо не було укриттів і повітряна тривога тривала занадто довго.

"Якщо ми накладаємо на це дводенну модель, помножену на можливіть перескладання, то насправді таких проблем буде більше, тому що укриттів наразі не стало більше, щоб ми могли забезпечити всю модель оцінювання", - повідомила вона.