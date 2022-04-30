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Рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку заборонено, - ОВА

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Запоріжжя, Субота 30 квітня 2022 10:57
Рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку заборонено, - ОВА Фото: у Запорізькій області частково обмежили рух транспорту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Військове командування Сил оборони Запоріжжя заборонило рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку. Тут пересуватися транспортом наразі небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне оголошення Запорізької ОВА.

"Згідно рішення військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух з Запоріжжя через Кам'янске на Василівку наразі заборонений", - йдеться в повідомленні.

Українців з розумінням просять поставитися до ситуації, яка склалася.

"Про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково", - додають в ОВА.

Як повідомлялося, українські військові збили найновіший російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному із напрямків Запорізької області.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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