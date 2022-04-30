Рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку заборонено, - ОВА

Військове командування Сил оборони Запоріжжя заборонило рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку. Тут пересуватися транспортом наразі небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне оголошення Запорізької ОВА.

"Згідно рішення військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух з Запоріжжя через Кам'янске на Василівку наразі заборонений", - йдеться в повідомленні.

Українців з розумінням просять поставитися до ситуації, яка склалася.

"Про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково", - додають в ОВА.