ЗСУ збили ворожий безпілотник, який вів розвідку в напрямку Запорізької області

Українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.

"Новітній російський безпілотник "Орлан-10" коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й мирні села", - повідомив командир підрозділу морської піхоти.

За його словами, безпілотник рухався на низький висоті в досяжності для стрілецької зброї. Військові здійснили пару влучних пострілів, в результаті чого, ворожа "пташка" була знешкоджена.

"Росіяни, під прикриттям бронетранспортера, відправили на місце падіння групу для евакуації. Морпіхи, спостерігаючи це, також висунулися до району приземлення БПЛА. Обійшли з флангів та дали бій. В результаті, двох окупантів поранено", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вчора над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник. Він упав на території приватного подвір'я.

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