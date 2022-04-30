ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ збили ворожий безпілотник, який вів розвідку в напрямку Запорізької області

Новость на русском →
Запорізька область, Субота 30 квітня 2022 09:38
ЗСУ збили ворожий безпілотник, який вів розвідку в напрямку Запорізької області Фото: ЗСУ збили ворожий безпілотник (24tv)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Новітній російський безпілотник "Орлан-10" коригував вогонь артилерії. За його допомогою ворог вів розвідку, аби обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й мирні села", - повідомив командир підрозділу морської піхоти.

За його словами, безпілотник рухався на низький висоті в досяжності для стрілецької зброї. Військові здійснили пару влучних пострілів, в результаті чого, ворожа "пташка" була знешкоджена.

"Росіяни, під прикриттям бронетранспортера, відправили на місце падіння групу для евакуації. Морпіхи, спостерігаючи це, також висунулися до району приземлення БПЛА. Обійшли з флангів та дали бій. В результаті, двох окупантів поранено", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вчора над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник. Він упав на території приватного подвір'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни