Рух по мосту Метро частково відновлено

У середу, 18 вересня, рух на мосту Метро у Києві частково відновлено після спецоперації з нейтралізації зловмисника, який погрожував підірвати споруда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Так, рух було відновлено з лівого на правий берег.

Нагадаємо, у другій половині дня в поліцію надійшло повідомлення про те, що червона гілка столичного метро, яка проходить через міст Метро, заміновано. Через деякий час правоохоронці виявили чоловіка, який на мосту Метро погрожував влаштувати терористичний акт. Своїми діями він паралізував рух на мосту, з-за чого в навколишніх районах утворилися численні пробки.

Також було паралізовано рух червоної гілки метро. Потяги їздили тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці". На інших станціях Метрополітен перевіряв інформацію про мінування.

Через 4 години зловмисника затримали. Він виявився колишнім військовим. У спецоперації було задіяно від 300 до 350 правоохоронців. Глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що здаержанному загрожує позбавлення волі аж до довічного ув'язнення.

Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в результаті події ніхто не постраждав. Також зазначалося, що правоохоронці не здійснювали пострілів.