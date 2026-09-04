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Дважды прорывался в окруженную "Азовсталь": в Киеве презентовали книгу о Герое Украины

19:05 04.09.2026 Пт
5 мин
Назар Боровицкий участвовал в АТО, эвакуационной миссии в Афганистане и боях во время полномасштабного вторжения РФ
aimg Василина Копытко
Дважды прорывался в окруженную "Азовсталь": в Киеве презентовали книгу о Герое Украины Книга-брошюра является частью проекта ГУР "Выдающиеся разведчики" (фото: Facebook/ГУР)
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В Киеве презентовали книгу-брошюру, посвященную Герою Украины и разведчику ГУР Назару Боровицкому. Издание рассказывает об офицере, который дважды прорывался вертолетом в окруженную "Азовсталь" и погиб во время третьей миссии.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Путь разведчика: от АТО до авиапрорывов в "Азовсталь"

Назар Боровицкий родился 24 сентября 1993 в Полтаве. После школы учился в Полтавском областном лицее-интернате для одаренных детей, а в 2011 году поступил в Национальную академию СБУ, где был старшиной курса.

В 2015 году начал службу в СБУ, прошел подготовку в США, после чего выполнял боевые задания на востоке Украины. Постоянно совершенствовал военное мастерство: овладел специальностями водолаза, сапера, инструктора спецопераций и совершил около сотни парашютных прыжков.

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Весной 2021 Назар подписал контракт с ГУР. В том же году принял участие в эвакуационной миссии украинской военной разведки в Афганистане, за что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

С первых дней полномасштабной войны Назар Боровицкий участвовал в боях за Бородянку и Бучу, а затем отправился на Мариупольское направление.

Там Назар стал участником одних из самых рискованных операций войны – авиапрорывов в заблокированную "Азовстали". Дважды он добрался до окруженного Мариуполя, доставив боеприпасы, медикаменты и подкрепления и эвакуировав раненых.

5 апреля 2022 года Назар погиб во время третьего авиарейда. Его группа летела на помощь экипажу подбитого вертолета с ранеными защитниками "Азовстали".

Российские войска сбили вертолет, тот упал в нескольких километрах от линии фронта на временно оккупированной территории Запорожской области.

Дважды прорывался в окруженную &quot;Азовсталь&quot;: в Киеве презентовали книгу о Герое УкраиныГерой Украины Назар Боровицкий (фото: kremenchukrda.gov.ua)

"Назар спас мне жизнь": воспоминания родных и побратимов

Мать Героя Леся Боровицкая вспоминает, что в раннем детстве Назар мечтал быть пожарным или фермером, но с 5-6 класса начал готовиться к военной службе.

"Назар был ребенком с большим сердцем, вокруг него сплачивались другие дети во дворе. У нас никогда с ним не было хлопот. Сын всегда работал над собой. Там, где видел несправедливость, – приходил на помощь обиженным", – рассказала она.

Родителям Назар мало рассказывал о своей службе, чтобы максимально уберечь их от переживаний.

"Последний раз я видел сына 27 марта 2022 года - после освобождения Киевской области. Понял, что он собирался в окруженный Мариуполь: Назар сказал, что есть лазейка. Он очень крепко меня обнял, и только потом я осознал, что сын тогда со мной прощался", – вспоминает отец Богдан Боровицкий.

Судьба Назара долго оставалась неизвестной. Родные больше года надеялись, что он жив и может находиться в плену. Лишь после совпадения ДНК на 99,9% его удалось идентифицировать. Назара похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

"Для меня он жив. Я его до сих пор жду, надеюсь на ошибку ДНК. Я не смирилась и живу надеждой, потому что не знаю, как жить без Назара", – сказала мать.

Дважды прорывался в окруженную &quot;Азовсталь&quot;: в Киеве презентовали книгу о Герое УкраиныРодители Назара Боровицкого (фото: Facebook/ГУР)

Один из побратимов Героя поделился историей, как тот спас ему жизнь во время боев в Марьинке в 2016 году во время АТО.

"Это было мое первое стрелковое сражение. Нас вдруг начали обстреливать, был хаос. Вместо того, чтобы самому бежать к укрытию, Назар начал подгонять меня, потому что я растерялся. Через неделю после штурма мы попали в это место – там живого места не было. Если бы я тогда бы еще минуту заколебался и Назар меня не подталкнул – я бы не выжил", – вспоминает военный.

Другой побратим вспомнил совместную эвакуационную миссию в Афганистане в 2021 году.

"Тогда было очень много людей, кое-кто прорывался тайно в автобусы, которыми доставляли в самолет. Мы привезли семью, но оказалось, что не все члены были в списке. На борт все не помещались. Назар тогда этим очень проникся – он не терпел несправедливости. Мы едва не плакали, потому что не смогли спасти всех", – вспоминает другой побратим.

В июле 2023 года Назару Боровицкому посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

"Хочется, чтобы о Назаре помнили. Должны быть систематические события в его честь, потому что именно повторяемость дает память", – добавляет побратим Назара.

Дважды прорывался в окруженную &quot;Азовсталь&quot;: в Киеве презентовали книгу о Герое УкраиныКнига-брошюра является частью проекта ГУР "Выдающиеся разведчики" (фото: Facebook/ГУР)

"Выдающиеся разведчики" – проект памяти ГУР

Книга о Назаре Боровицком стала частью информационно-просветительского проекта "Выдающиеся разведчики", посвященного погибшим воинам ГУР.

Цель проекта – сохранить истории украинских разведчиков для будущих поколений.

"Мы продолжаем этот проект, чтобы подвиг украинских героев не был забыт. Новые поколения военных и гражданских должны знать эти истории, учиться на них и понимать истинную цену свободы. Чтобы фраза "Герои не умирают" была не пустыми словами, а имела настоящее наполнение", – подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее мы делились нашим интервью с командиром экипажа беспилотных систем спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан" бойцом на псевдо "Гоц" о том, как дроны меняют современную войну.

Читайте также наше интервью с разведчиком ГУР с позывным Ван Торн о подготовке к операциям, специфике работы диверсионных групп и некоторых личных моментах.

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