ua en ru
Вс, 21 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Две важные темы. Венс назвал главную цель переговоров с Ираном в Швейцарии

07:46 21.06.2026 Вс
2 мин
Каких результатов планирует добиться Джей Ди Венс за один-два дня?
aimg Екатерина Коваль
Две важные темы. Венс назвал главную цель переговоров с Ираном в Швейцарии Фото: вице-президент США Джей Ди Венс (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В ходе предстоящих переговоров с Ираном в Швейцарии главными приоритетами США станут определение структуры диалога, достижение прогресса в ядерных вопросах и прекращение огня в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN, который цитирует заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса.

Перед вылетом в Швейцарию вице-президент отметил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по вопросу обращения с иранскими ядерными материалами. По его словам, американская сторона привлечет к процессу как высшее политическое руководство, так и технических специалистов.

"Во главе процесса будет стоять политическое руководство высшего уровня, а техническая команда, очевидно, останется непосредственно на месте", - пояснил Джей Ди Венс.

Он уточнил, что сам сможет находиться в Швейцарии лишь один или два дня, однако надеется за это время добиться сдвигов в вопросе контроля над ядерными материалами Ирана.

Читайте также: Венс ответил, когда примет решение о возможном участии в выборах президента США

Вторым критически важным вопросом американская сторона считает достижение прекращения огня в Ливане, который вновь оказался под ракетными обстрелами со стороны Израиля. Венс подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации - это процесс, которым Соединенным Штатам "придется управлять в непрерывном режиме".

"Это две важные темы, на которых мы сосредоточимся. Я уверен, что у иранской стороны также будут вопросы, которые она захочет обсудить", - подытожил вице-президент США.

Напомним, ранее Белый дом заявлял, что вице-президент Джей Ди Венс отложил свой визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.

Перед этим Венс появился в Белом доме и выступил перед журналистами в защиту рамочного соглашения с Ираном, которое подвергается критике со стороны некоторых американских конгрессменов.

Ранее вице-президент США также отмечал, что Вашингтон очень близок к заключению окончательного соглашения, которое полностью решило бы проблему ядерной программы Ирана, и оценивал шансы заключить его до конца года как высокие.

По его словам, главной целью США является именно достижение долгосрочных ядерных договоренностей. В то же время Венс открыто признавал, что в этом вопросе интересы Вашингтона и Иерусалима в отношении Ирана могут расходиться, поскольку американская позиция - это не совсем то, к чему стремится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Ливан Иран Джей Ди Вэнс
Новости
В Крыму прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыли (видео)
В Крыму прогремели взрывы, движение по Керченскому мосту перекрыли (видео)
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering