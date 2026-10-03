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Две SIM-карты? В Минцифре рассказали, как оставаться на связи, несмотря на удары РФ

08:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Наличие нескольких SIM-карт или подключение к двум интернет-провайдерам может помочь при перебоях со связью, однако это не дает абсолютной гарантии.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Почему полезны две SIM-карты

По словам Прибитько, иметь SIM-карты разных мобильных операторов - это действительно практический шаг.

"Если нужен надежный мобильный интернет, две SIM-карты разных операторов могут дать дополнительный вариант подключения", - пояснил он.

Но, как заметил замминистра, если необходимо просто оставаться на связи для звонков, обычно достаточно Национального роуминга.

Помогут ли два интернет-провайдера

Подключение квартиры сразу к двум разным провайдерам также может пригодиться, но не является стопроцентной защитой от блекаута.

"По домашнему интернету - два провайдера могут быть полезными, но это не гарантия. Если они используют одну магистраль или общую инфраструктуру, ее повреждение может одновременно повлиять на обоих", - отметил Прибитько.

Как настроить домашний интернет без света

Чтобы интернет дома не исчезал во время отключения света, замминистра советует переходить на энергонезависимую оптическую технологию xPON. Ее преимущество в том, что между провайдером и квартирой нет промежуточного оборудования, требующего тока.

"Поэтому при отключении нужно только заживить свой Wi-Fi роутер и модем от павербанка или другого резервного источника питания и можно оставаться онлайн", - добавил он.

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