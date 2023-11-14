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Две вещи. У Зеленского напомнили союзникам, что нужно для проигрыша РФ в войне

Киев, Вторник 14 ноября 2023 19:02
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Две вещи. У Зеленского напомнили союзникам, что нужно для проигрыша РФ в войне Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Союзникам Украины необходимо принять две вещи для того, чтобы Россия проиграла в войне. В частности, они касаются поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

По его словам, Россия увязла в тяжелых боях и никуда уже не продвинется, а репутация ее армии выглядит "крайне непрезентабельно".

"Россия вынуждена уже откровенно милитаризировать всю страну, до бесконечности мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это только для того, чтобы выстоять в Украине. Россия уже явно не выглядит вчерашним “влиятельным мировым игроком", - добавил Подоляк.

Он добавил, что сейчас страна-агрессор думает о том, как выстоять в обороне, самосохраниться и удержать контроль над оккупированными территориями.

"И чтобы этого не произошло, чтобы Россия точно проиграла, партнеры должны принять две вещи. Первая: Россия может и должна проиграть. Еще раз: может и обязана поиграть. Это важно для всех нас. Второе: оружие - его технологичность, объем и своевременность снабжения - имеет значение. И именно это - единственное правильное решение", - подчеркнул советник главы ОП.

Призыв Украины о поставках оружия

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед Советом ЕС. В частности, он призвал увеличить поставки оружия для наших военных.

Глава МИД обратил внимание своих коллег из стран ЕС на передачу боевой авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и не только.

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