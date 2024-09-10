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Две литовские компании оштрафовали за нарушение санкций против России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литовские таможенники оштрафовали две местные компании за нарушение международных санкций против России. Каждая из фирм, зарегистрированных в Литве, получила штраф в размере 10 тысяч евро.

По данным департамента, компании предоставляли услуги временного хранения, таможенного оформления и таможенного представительства для товаров, произведенных российскими предприятиями, находящимися под санкциями.

Среди запрещенных товаров, поставляемых из России, были технический уголь и изопреновый каучук.

Санкции ЕС против России

Страны Европейского Союза уже приняли 14 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессию в Украине. Торговые ограничения также распространились на Беларусь, чтобы предотвратить обход санкций со стороны российского режима.

Ранее литовские таможенники зафиксировали нарушение санкций одной из компаний, специализирующихся на экспорте автомобилей. Эта зарегистрированная в Литве фирма была оштрафована на 13,6 миллиона евро.

Кроме того, в Литве начато масштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию. Под подозрением находятся семь физических лиц и четыре компании.

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