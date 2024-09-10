Дві литовські компанії оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Санкції ЄС проти Росії

Країни Європейського Союзу вже ухвалили 14 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Торгові обмеження також поширилися на Білорусь, щоб запобігти обходу санкцій з боку російського режиму.

Раніше литовські митники зафіксували порушення санкцій однієї із компаній, що спеціалізуються на експорті автомобілів. Цю зареєстровану в Литві фірму було оштрафовано на 13,6 мільйона євро.

Крім того, у Литві розпочато масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій та контрабанду товарів до Росії. Під підозрою перебувають сім фізичних осіб та чотири компанії.

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