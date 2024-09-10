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Дві литовські компанії оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литовські митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій проти Росії. Кожна з фірм, зареєстрованих у Литві, отримала штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням напрес-службу митного департаменту Литви.

За даними департаменту, компанії надавали послуги тимчасового зберігання, митного оформлення та митного представництва для товарів, вироблених російськими підприємствами, що перебувають під санкціями.

Серед заборонених товарів, що поставлялися з Росії, були технічне вугілля та ізопреновий каучук.

Санкції ЄС проти Росії

Країни Європейського Союзу вже ухвалили 14 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Торгові обмеження також поширилися на Білорусь, щоб запобігти обходу санкцій з боку російського режиму.

Раніше литовські митники зафіксували порушення санкцій однієї із компаній, що спеціалізуються на експорті автомобілів. Цю зареєстровану в Литві фірму було оштрафовано на 13,6 мільйона євро.

Крім того, у Литві розпочато масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій та контрабанду товарів до Росії. Під підозрою перебувають сім фізичних осіб та чотири компанії.

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