Две фаворитки, сенсация из Италии и последняя "нейтралка": известны пары 1/2 финала French Open

Четверо теннисисток во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек продолжают гонку за трофеем Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Титулованная полячка встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф. В мае их турнирные пути пересеклись в Риме, где в полуфинале Italian Open сильнее оказалась Свентек.

Лидер мирового рейтинга стремится в очередной раз стать королевой "Ролан Гарроса". Она уже трижды побеждала на грунтовом мэйджоре (2020, 2022, 2023). Тем временем самым большим достижением представительницы США остается финал-2022, где Свентек победила в двух сетах (6:1, 6:3).

Другая пара полуфиналисток – неожиданная. Итальянка Ясмине Паолини в трех сетах четвертьфинала обыграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Российская же теннисистка Мирра Андреева сенсационно выбила белоруску Арину Соболенко.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

Свентек – Гауфф, 6 июня, не ранее 16:00

Паолини – Андреева, 6 июня, не ранее 18:00

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.