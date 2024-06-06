ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Две фаворитки, сенсация из Италии и последняя "нейтралка": известны пары 1/2 финала French Open

Париж, Четверг 06 июня 2024 10:29
UA EN RU
Две фаворитки, сенсация из Италии и последняя "нейтралка": известны пары 1/2 финала French Open Фото: Ига Свентек стремится выиграть третий титул подряд (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Четверо теннисисток во главе с первой ракеткой мира Игой Свентек продолжают гонку за трофеем Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Титулованная полячка встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф. В мае их турнирные пути пересеклись в Риме, где в полуфинале Italian Open сильнее оказалась Свентек.

Лидер мирового рейтинга стремится в очередной раз стать королевой "Ролан Гарроса". Она уже трижды побеждала на грунтовом мэйджоре (2020, 2022, 2023). Тем временем самым большим достижением представительницы США остается финал-2022, где Свентек победила в двух сетах (6:1, 6:3).

Другая пара полуфиналисток – неожиданная. Итальянка Ясмине Паолини в трех сетах четвертьфинала обыграла четвертую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Российская же теннисистка Мирра Андреева сенсационно выбила белоруску Арину Соболенко.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

  • Свентек – Гауфф, 6 июня, не ранее 16:00
  • Паолини – Андреева, 6 июня, не ранее 18:00

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все четвертьфиналистки уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, ранее вспомнили самые яркие выступления украинцев на "Ролан Гарросе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев