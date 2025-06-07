За день ДТЭК вернул свет более 76 тысячам семей после обстрелов

За сутки энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 76 тысяч семей в двух областях и столице после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, которая так же остается регионом наиболее активных боевых действий. Здесь вчера энергетики восстановили свет в 40,7 тысяч домов.

В то же время после массированных обстрелов на Днепропетровщине энергетики уже восстановили электроснабжение у большинства потребителей, чьи дома были обесточены. В результате восстановительных работ свет оперативно вернули для 35 тысяч семей.

Кроме того, на Киевщине удалось вернуть свет в почти 800 домов, которые также пострадали в результате вражеских атак.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.