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Дві третини українців вважають Росію країною-агресором

Новини » Суспільство   

В останні роки ставлення до Росії не змінюється

Дві третини українців (68%) вважають Росію країною-агресором щодо України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 23% респондентів дотримуються протилежної думки, 10% - не визначилися.

Як зазначають соціологи, ставлення до цього питання має регіональні та електоральні відмінності: якщо на Заході і в Центрі не менше 70% вважають Росію агресором, то на Півдні таких - половина, на Сході 40% (тут 47% - протилежної думки).

Серед прихильників парламентських політичних сил відмінну від інших думку переважає серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя", де дві третини не вважають Росію агресором.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 вересня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.

Як повідомило РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців підтримують дипломатичні заходи для врегулювання питання окупованого Донбасу.

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