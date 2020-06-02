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Дві третини компаній зазнали фінансових втрат під час карантину в Україні

Новини » Фінансова криза 2020     02.06.2020 - 14:28
Дві третини компаній зазнали фінансових втрат під час карантину в Україні
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

До норми бізнес в Україні може повернутися наприкінці цього або на початку наступного року

Більшість компаній, які працюють в Україні (64%), спостерігають зниження доходів під час карантину. На початку червня 2020 року тільки 5% повідомляють про зростання доходів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного серед компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

За даними опитування, 80% компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% - скоротили штат. Крім того, 49% компаній планують зменшити інвестиції в Україну.

Дві третини компаній зазнали фінансових втрат під час карантину в Україні

chamber.ua

Серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнес-спільноти - економічний та споживчий спад (80%), політична та макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) та повторний спалах COVID-19 (36%).

Водночас 78% компаній-членів палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення до офісу вже в червні-липні 2020 року.

Очікування компаній-членів палати щодо часу повернення доходів до "норми" різняться, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020-початок 2021 року, а саме 17 % у ІІІ кварталі 2020 року, 24% в ІV кварталі 2020 року, та 16% в I кварталі 2021 року.

Американська торговельна палата в Україні представляє понад 600 компаній-членів - найбільших інвесторів та міжнародних компанії, які працюють в Україні.

Відзначимо, більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) зазнали фінансових втрат під час карантину.

Нагадаємо, за даними опитування KPMG, під час урядового карантину близько половини українських компаній вже скоротили зарплати на 20-30%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кризисопроскарантин
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