Дві станції метро Києва досі закриті через мінування

Правоохоронці вже перевірили п'ять з семи нібито замінованих станцій метро Києва. Наразі перевірка триває на двох станціях метрополітену.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram-каналі .

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 анонім повідомив поліцію про мінування станцій метро Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота", "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко", "Червоний хутір" та "Героїв Дніпра".

Зараз правоохоронці перевіряють станції "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".

На перевірених станціях метрополітену не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Ці станції відновили роботу після перевірки.

Першими після повідомлення про мінування відкрилися станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" разом з пересадочним вузлом. Вибухівки на цих станціях не знайшли.

Крім того, у Сумах сьогодні правоохоронці шукали вибухівку в будівлях мерії та СБУ.

А в Одеському порту перевіряли інформацію про мінування судна.