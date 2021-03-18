Дві станції метро Києва досі закриті через мінування

Правоохоронці вже перевірили п'ять з семи нібито замінованих станцій метро Києва. Наразі перевірка триває на двох станціях метрополітену.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Telegram-каналі.
На перевірених станціях метрополітену не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Ці станції відновили роботу після перевірки.
Зараз правоохоронці перевіряють станції "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".
Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 анонім повідомив поліцію про мінування станцій метро Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота", "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Академмістечко", "Червоний хутір" та "Героїв Дніпра".
Першими після повідомлення про мінування відкрилися станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" разом з пересадочним вузлом. Вибухівки на цих станціях не знайшли.
Крім того, у Сумах сьогодні правоохоронці шукали вибухівку в будівлях мерії та СБУ.
А в Одеському порту перевіряли інформацію про мінування судна.