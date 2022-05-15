"Дві пробоїни". Опубліковано запис останніх переговорів з крейсера "Москва"

"Крайній запис переговорів крейсера "Москва": кричить про два влучання, крени на бік, необхідність порятунку екіпажу", - підписали військові опублікований запис.

Що сталося з крейсером "Москва"

Флагман російського Чорноморського флоту був задіяний у війні проти України з першого дня вторгнення, брав участь у захопленні острова Зміїний, блокаді Одеси, Миколаєва та Очакова.

Увечері 13 квітня українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.