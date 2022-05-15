"Две пробоины". Опубликована запись последних переговоров с крейсера "Москва"

"Крайняя запись переговоров крейсера "Москва": кричит о двух попаданиях, кренах на бок, необходимости спасения экипажа", - подписали военные опубликованную запись.

Что случилось с крейсером "Москва"

Флагман российского Черноморского флота был задействован в войне против Украины с первого дня вторжения, участвовал в захвате острова Змеиный, блокаде Одессы, Николаева и Очакова.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими безвести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.