Дві області виходять з "червоної" зони 15 грудня: які саме

"Червону" зону карантину в Україні скорочують. З неї виходять дві області - Вінницька та Хмельницька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

З "червоної" зони виходять Вінницька та Хмельницька області.

Зазначимо, в цій зоні залишаються такі області:

Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська.

Нові правила карантину

У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.