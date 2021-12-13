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Дві області виходять з "червоної" зони 15 грудня: які саме

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 17:41
Дві області виходять з "червоної" зони 15 грудня: які саме Фото: в Україні скоротили "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Червону" зону карантину в Україні скорочують. З неї виходять дві області - Вінницька та Хмельницька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

З "червоної" зони виходять Вінницька та Хмельницька області.

Зазначимо, в цій зоні залишаються такі області:

  1. Волинська,
  2. Житомирська,
  3. Запорізька,
  4. Київська,
  5. Миколаївська,
  6. Сумська,
  7. Черкаська,
  8. Чернігівська.

Нові правила карантину

У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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