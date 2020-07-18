Дві невдалі спроби: в Одесі не змогли підняти затонулий танкер

Затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi не змогли підняти у суботу, 18 липня. Дві спроби підняти танкер провалилися.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Одеській області.

Як пояснили у відомстві, дві спроби підняти судно провалилися через слабкі троси. Під час підняття один з тросів обірвався. Завтра танкер Delfi знову спробують підняти з дна.

"Інспектори контролюють процес транспортування танкеру для спостереження вірогідного забруднення шляхом відбору проб морської води", - додали у Держекоінспекції.

Фото: підняття затопленого танкера Delfi (dumskaya.net)

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі почали процес підняття затонулого танкера Delfi. Судно затонуло біля одеського пляжу наприкінці листопада 2019 року, після того як зірвалося з якоря через сильний шторм. Танкер по цей час залишається лежати біля берегів Одеси, оскільки власник не міг прибрати його звідти.

Періодично з затонулого танкеру витікає пальне, що спричиняє забруднення води поблизу міського пляжу та навколо судна.

Прибрати затонулий танкер Delfi з одеського побережжя до 20 липня обіцяв міністр інфраструктури Владислав Криклій, але за умови гарної погоди та відсутності сильних хвиль.