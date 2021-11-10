Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

Дві великі групи іммігрантів потрапили до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців прорвали паркани в околицях Кринки і Бяловежі,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Białystok.
Деяких з них вдалося повернути на білоруську сторону, інші розшукуються.
У районі табору мігрантів поблизу прикордонного переходу, де знаходяться кілька сотень біженців, згідно з інформацією радіостанції, ситуація спокійна.
"За даними польських служб, сьогодні мігранти отримували харчування від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оцінками прикордонної охорони Польщі, з понеділка в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис.до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.
Нагадаємо, 8 листопада після невдалої спроби прорватися на польську територію мігранти з Білорусі отаборилися на кордоні.
Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".