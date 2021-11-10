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Две большие группы мигрантов прорвали границу Польши со стороны Беларуси

Автор: Артур Родивилов

Две большие группы мигрантов попали в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынки и Бяловежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Białystok.

Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

В районе лагеря мигрантов вблизи пограничного перехода, где находятся несколько сотен беженцев, согласно информации радиостанции, ситуация спокойная.

"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тыс. до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Напомним, 8 ноября после неудачной попытки прорваться на польскую территорию мигранты из Беларуси разбили палаточный лагерь на границе.

Подробнее о том, что сейчас происходит на польско-беларусской границе - в материале РБК-Украина "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".

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Миграционный кризис