ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Два заводи в Британії призупинили роботу через високі ціни на газ

Новость на русском →
Біллінгем, Четвер 16 вересня 2021 14:18
Два заводи в Британії призупинили роботу через високі ціни на газ Фото: два заводи в Британії призупинили роботу (facebook.com/cfindustries)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європі продовжують зростати ціни на газ. Через це американський виробник і дистриб'ютор сільськогосподарських добрив CF Industries Holdings призупиняє роботу двох своїх заводів у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті компанії.

У компанії зазначили, що поки не знають, коли заводи запрацюють знову.

"CF Industries Holdings, провідний світовий виробник водневих і азотних продуктів, оголосив сьогодні про припинення операцій на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсе, Велика Британія, через високі ціни на природний газ", - йдеться в заяві.

В цілому CF Industries Holdings має дев'ять виробничих комплексів в США, Канаді та Великій Британії.

Призупинення заводів у Великій Британії є першою ознакою того, що рекордне підвищення цін на газ і електроенергію загрожує уповільненням темпів відновлення економіки регіону, пише Bloomberg.

За даними Goldman Sachs Group, зростання цін на паливо тягне за собою ризик перебоїв в подачі електроенергії взимку.

Нагадаємо, у РФ відреагували на зростання цін на газ у Європі. Кажуть, що збалансує "Північний потік-2".

Зазначимо, у Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Ціна на газ Евросоюз
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися