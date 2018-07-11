Літак РФ порушив повітряний простір Естонії

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 01:09
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)

Літак порушив повітряний кордон Естонії в районі острова Вайндлоо

Російський літак ІЛ-96 вранці, 10 липня, порушив повітряний кордон Естонії в районі острова Вайндлоо. Про це повідомляє портал ERR з посиланням на прес-службу головного штабу Сил оборони Естонії.

Повідомляється, що літак знаходився в повітряному просторі країни менше хвилини.

В естонському відомстві повідомили, що передавач літака був включений, проте план польоту наданий не був. Також біля борту не було радіоконтакту з естонськими авіадиспетчерами.

МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії і вручило йому ноту.

Нагадаємо, в кінці червня літак, що належить російському Міністерству внутрішніх справ, порушив повітряний простір Естонії.

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Теги:  Эстония,  Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС