Бегство российских конвоев

Конвой российских кораблей, перевозивший военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море, сообщили Reuters 27 ноября трое представителей военных и служб безопасности.

Это произошло после того, как украинские морские дроны утопили российский военно-морской корвет "Меркурий" в порту Бенгази 22 ноября.

Россия таким образом хочет защитить свои военно-морские активы после атаки Украины, потопившей ее корабль примерно в 2000 км от линии фронта, пишет издание.

Другой конвой, сопровождавший фрегат российских ВМС "Головко", развернулся вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази. Об этом сообщил европейский военный чиновник, отслеживавший конвой.

Пролив является ключевым пунктом перед побережьем Северной Африки, добавляет Reuters.

Сотрудник украинской военной разведки и отдельный сотрудник службы безопасности Ближнего Востока, знакомый с конвоем, подтвердили, что вторая флотилия вернула с курса в Ливию и теперь остановилась у побережья Алжира.