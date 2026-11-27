Два российских конвоя в Средиземном море, сопровождавшие военные корабли, развернулись и не выполнили свои миссии после спецоперации Украины вблизи Ливии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Конвой российских кораблей, перевозивший военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море, сообщили Reuters 27 ноября трое представителей военных и служб безопасности.
Это произошло после того, как украинские морские дроны утопили российский военно-морской корвет "Меркурий" в порту Бенгази 22 ноября.
Россия таким образом хочет защитить свои военно-морские активы после атаки Украины, потопившей ее корабль примерно в 2000 км от линии фронта, пишет издание.
Другой конвой, сопровождавший фрегат российских ВМС "Головко", развернулся вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази. Об этом сообщил европейский военный чиновник, отслеживавший конвой.
Пролив является ключевым пунктом перед побережьем Северной Африки, добавляет Reuters.
Сотрудник украинской военной разведки и отдельный сотрудник службы безопасности Ближнего Востока, знакомый с конвоем, подтвердили, что вторая флотилия вернула с курса в Ливию и теперь остановилась у побережья Алжира.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 ноября у ливийского порта Бенгази украинские морские дроны атаковали российские суда.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение корвета "Меркурий" и обнародовал кадры уничтожения одного из новейших кораблей Черноморского флота РФ, на борту которого также находился многофункциональный вертолет Ка-27.
Кроме того, Албания открестилась от обвинений в помощи Украине при ударе по кораблю РФ. В стране заявили, что ее территория не использовалась для запуска дронов или содействия этой операции.
Также вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не координировала свои действия в Ливии с Италией.