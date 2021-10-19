ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ФБР проводить обшуки у мільярдера з оточення Путіна, - NBC

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 19 жовтня 2021 18:46
ФБР проводить обшуки у мільярдера з оточення Путіна, - NBC Фото: мільярдер Олег Дерипаска (wikimedia.org AntonPopper777)
Автор: Сергей Новиков

Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання з посиланням на представника ФБР повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.

Нагадаємо, в червні Україна теж ввела санкції проти Дерипаски. Обмеження включають блокування активів, припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів.

У 2019 році вийшло журналістське розслідування про те, що компанія Дерипаски видобуває в Україні сировину, яке вивозить до Росії для оборонної промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Дерипаска Сполучені Штати Америки ФБР
NEWS
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні