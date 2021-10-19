ФБР проводить обшуки у мільярдера з оточення Путіна, - NBC

Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Видання з посиланням на представника ФБР повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.