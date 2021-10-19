ФБР проводить обшуки у мільярдера з оточення Путіна, - NBC
Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні. У якій справі вони проводяться, поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Видання з посиланням на представника ФБР повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.
Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.
У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.
Нагадаємо, в червні Україна теж ввела санкції проти Дерипаски. Обмеження включають блокування активів, припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів.
У 2019 році вийшло журналістське розслідування про те, що компанія Дерипаски видобуває в Україні сировину, яке вивозить до Росії для оборонної промисловості.